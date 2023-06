Winactie: Voorspel de NK-winnaars en maak kans op de Aero Race 6.0 Jersey van Castelli

De Tour de France is in aantocht en dat betekent dat de nationale kampioenschappen ook voor de deur staan. De Nederlandse titels worden in het weekend van 24-25 juni verdeeld in Sittard-Geleen. Denk jij te weten wie het NK op de weg gaan winnen? Doe dan mee aan onze winactie in samenwerking met Wolvenberg, distributeur van onder meer Castelli, en maak kans op een bijzonder tenue van Castelli.

Castelli introduceerde in 2006 het eerste aerodynamisch fietsshirt voor wegwedstrijden en toen verklaarde de wielerwereld hen gek. Aerodynamica was enkel van tel voor tijdritten, niet voor de andere ritten. “Toch hebben we doorgezet en daar kwam de Split Second Jersey uit. 17 jaar later, ontelbaar veel verbeteringen en heel veel designs later hebben we de Aero Race 6.0 Jersey”, stelt het kledingmerk.

“Dit fietsshirt zit al enkele zomers in onze collectie, omdat hij nog altijd de snelste is die we hebben. We veranderden het design tegenover vorig jaar en behielden de aerodynamische voordelen. Deze 6.0 versie is onze meest aerodynamische en comfortabele Aero Race Jersey tot nu toe. Al moeten we toegeven: we zijn al bezig met 6.1…”

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zaterdag 24 juni 2023 om 12.30 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier. Dat is vlak voor de start van het NK voor vrouwen.

2. Onder de deelnemers met de juiste antwoorden, verloten we de volgende prijs:

Aero Race 6.0 Jersey van Castelli (t.w.v. €148,00)

3. De winnaar wordt na afloop via e-mail bekendgemaakt.

