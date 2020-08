Winactie: Rijd langs onze Flitspaal en maak kans op deelname aan Gravel Innsbruck maandag 3 augustus 2020 om 13:00

Ben jij deze periode op zoek naar extra motivatie voor jouw fietsritje? Doe dan mee met onze wekelijkse winactie. De komende weken maak je met de WielerFlits Flitspaal kans een mooie hoofdprijs.

Normaal gesproken betekent een flitspaal opletten, maar voor wielerliefhebbers ligt dat de komende week anders. De Flitspaal duikt iedere week weer op op een andere plek. Word jij (digitaal) geflitst? Dan maak je kans op de beste boete die er is: Prijzen!

Wat moet je doen?

Iedere week selecteren we enkele segmenten waar er prijzen te winnen zijn. Rijd jij tijdens jouw fietsritje over een van deze segmenten? Registreer het met Strava en stuur ons de link.

Deze week zijn er prijzen te winnen met de volgende segmenten:

Noord: Boterdijk Paterswolde

Oost: Posbank

Midden: Ronde Hoep

West: De Rotte

Zuid: Bemelerberg

Wat is er te winnen?

Twee deelnamebewijzen voor Gravel Innsbruck op 13 september 2020 inclusief twee overnachtingen in Hotel Seppl, hét bike hotel van Innsbruck en omgeving. Het verblijf is op basis van logies en ontbijt, 2 nachten in een 2-persoonskamer.

Gravel Innsbruck is een jaarlijks terugkerend meerdaags festival met een rit over een uitdagend parcours. Gravel Innsbruck is ook dit jaar goed toegankelijk en geheel corona-proof.

Je slaapt in Hotel Seppl in Mutters, met de auto tien minuten van Innsbruck. Check alvast waar jij gaat slapen via www.hotel-seppl.at

Voor meer info over Innsbruck ga je naar www.innsbruck.info.

Voor meer info over het event ga je naar www.gravelinnsbruck.com

Deadline:

Zondag 9 augustus om 23.59 uur



Heb je een suggestie voor een segment voor onze actie van volgende week? Laat het ons weten op het Wielerforum.