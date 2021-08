Winactie: Maak kans op mooie prijzen van Bryton, Scicon en Bike7

Met de Vuelta a España zijn we aanbeland bij de laatste grote ronde van dit wielerjaar. Ter ere van de Spaanse rittenkoers organiseren we deze week weer een leuke winactie waarbij met dank aan Omnibikeparts meerdere aantrekkelijke prijzen te winnen zijn.

Onder alle goede inzendingen verloten we de volgende prijzen:

1e Prijs: Bryton Rider 750 E (t.w.v. € 269,95)

(t.w.v. € 269,95) 2e Prijs: Scicon Aerowing White Gloss Mirror Blue (t.w.v. € 180,-)

3e Prijs: Bike7 Carepack Wax set (t.w.v. € 69,95)

1e Prijs: Bryton Rider 750E



Fietsers die op zoek zijn naar krachtige en nieuwe functies en technologieën, bevat de Rider 750 online navigatie met vooraf geladen kaarten en geavanceerde trainingen, in combinatie met nieuwe integraties zoals het Fietsradarsysteem en de Slimme trainerondersteuning, evenals dynamische sensorondersteuning.

Meer info

2e Prijs: Scicon Aerowing White Gloss Mirror Blue



Geïnspireerd door het retro-ontwerp van de jaren 90, is deze bril het resultaat van tientallen jaren ervaring in het veld in combinatie met onderzoek en ontwikkeling met ’s werelds beste atleten. Ontworpen en vervaardigd in Italië, is de Aerowing zonnebril gemaakt voor atleten die op zoek zijn naar een groot gezichtsveld, de beste bescherming in zijn klasse en ergonomisch aanpassingsvermogen voor een perfecte pasvorm en stijl.

Meer info

3e Prijs: Bike7 Carepack Wax set



Een kwaliteitsfiets moet je koesteren. Behandel hem daarom met de zorg die hij verdient. Wil je alle producten voor het volledige onderhoud van je fiets binnen handbereik hebben? Met het Carepack haal je het beste van het beste in huis. Alles wat je nodig hebt om je fiets te doen stralen en optimaal te doen functioneren zit samen verpakt in dit handige onderhoudspakket. Want je fiets verdient het.

Meer info

Wil jij kans maken op deze mooie prijzen? Geef dan antwoord op de volgende vraag:

Hoeveel kilometer telt de route van de Vuelta a España dit jaar ?

Deadline: zondag 22 augustus om 23:59 uur

De winnaar wordt per e-mail bekendgemaakt. Bij meerdere goede antwoorden zal loting uitkomst bieden.