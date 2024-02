maandag 5 februari 2024 om 18:00

Winactie: Maak kans op 5 x 2 startbewijzen voor Vebego Limburgs Mooiste 2024

De winter is nog bezig, maar iedere fietsliefhebber kijkt al uit naar de lente en de zomer. En als je denkt aan prachtig weer, een aantrekkelijk landschap, een veilige en verkeersarm toertocht, dan denk je aan Vebego Limburgs Mooiste. Op 24 en 25 mei is het weer zover en wordt deze sportieve en uitdagende tocht verreden in Limburg. Met deze winactie maak je kans op twee startbewijzen!

Limburgs Mooiste biedt voor de grootste fietsliefhebbers voldoende variatie. Er zijn routes van 50 kilometer tot en met de maximale afstand van 220 kilometer voor racefiets, mountainbike en gravel. Het Limburgse land staat bekend om de heuvels, die ook in deze parcoursen zitten. Dat zorgt voor 650 hoogtemeters, tot wel 2.700 hoogtemeters in de langste tocht. Kijk hier voor meer informatie!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 11 februari 2024 om 18.00 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier.

2. Onder de deelnemers met de juiste antwoorden, verloten we de volgende prijzen:

10 x 2 startbewijzen voor Vebego Limburgs Mooiste 2024

3. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.