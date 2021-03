Beelden: Wim Vansevenant gaat uit zijn dak bij winst zoon Mauri

Wim Vansevenant is bij de overwinning van Mauri Vansevenant in de GP Industria & Artigianato uit zijn dak gegaan. De 49-jarige voormalig wielrenner zag zijn zoon Mauri de sprint winnen van een kopgroep in de Toscaanse eendagskoers en kon zijn geluk niet op.

Dat is te zien op een video die Steffi, de dochter van Vansevenant, heeft gedeeld op sociale media. “Komaan broer, je kunt het”, schreeuwt zijn zus naar de televisie. Ook Wim zelf kan zich niet inhouden bij het zien van de finale. Met een schoen (of een slof) slaat hij op de grond om zijn vreugde te uiten. “Ja, ja, ja, ja, ja!”, jubelt de ex-renner als zijn zoon als eerste over de finish komt.

De zege van de jongste Vansevenant-telg betekent eerste overwinning als profwielrenner. Mauri komt sinds de zomer van 2020 uit voor Deceuninck-Quick-Step en is het nieuwe seizoen goed begonnen. Woensdag werd hij al derde in de Trofeo Laigueglia en vandaag wist hij in de GP Industria & Artigianato toppers als Bauke Mollema, Mikel Landa en Nairo Quintana te kloppen.

Een van de betere Tik Tokfilmpjes die ik ooit zag 😀 Ten Huize Wim Vansevenant als zoon Mauri naar zijn eerste overwinning bij de profs snelt. Zo puur, gewoon zalig! #GPLarciano pic.twitter.com/uMZca2SiqR — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) March 7, 2021