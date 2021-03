Eerste profzege Vansevenant in GP Industria & Artigianato, Mollema tweede

Mauri Vansevenant heeft de GP Industria & Artigianato op zijn naam geschreven. Voor de jongeling van Deceuninck-Quick-Step is het zijn eerste profzege. Vansevenant was de beste sprinter van een elitegroep na een heuvelachtige koers en versloeg Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Mikel Landa (Bahrain Victorious) en Nairo Quintana (Arkéa-Samsic).



Bodnar in de vroege vlucht

Maciej Bodnar was de bekendste naam in de kopgroep. De Pool van BORA-hansgrohe kreeg de jonge Italianen Guido Draghi (Mg.k Vis VPM) en Lorenzo Balestra (Beltrami TSA-Tre Colli) met zich mee. Zij kregen niet meer dan drie minuten voorsprong van het peloton, waar Trek-Segafredo het initiatief nam.

In de laatste honderd kilometer moesten de renners vier keer een heuvelachtige omloop van 27,5 kilometer afleggen. In elke ronde stond de klim naar Fornello, die doorliep tot in San Baronto door. In de tweede ronde wist Bodnar zijn medevluchters af te schudden. Hij kreeg Héctor Carretero (Movistar), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Alejandro Ropero (EOLO Kometa) en Marco Frapporti (Vini Zabù) in de tegenaanval, maar niet veel later volgde een algemene hergroepering.

Kleppers tonen zich in zware finale

In de voorlaatste ronde gooiden onder meer Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali de knuppel in het hoenderhok, maar die poging met onder meer ook Dries Devenyns hield geen stand. Op de laatste klim reed de beslissende kopgroep weg: Nairo Quintana en Mauri Vansevenant waren de aanstichters en kregen Bauke Mollema en Mikel Landa mee. De vier kwamen met een halve minuut voorsprong over de top van de klim en doken de afdaling in richting de finish.

Omdat het stilviel vooraan, wist uit een achtervolgende groep Ide Schelling (BORA-hansgrohe) nog de oversteek te maken in de slotkilometer. De Nederlander hoopte op en over de kopgroep te gaan, maar werd teruggehaald door Landa. Mollema ging vervolgens de sprint als eerste aan, maar hij werd in de oplopende straat geremonteerd door Vansevenant. Landa, Quintana en Schelling volgden in de uitslag.

Eerste profzege

Voor de 21-jarige Vansevenant is het zijn eerste profoverwinning uit zijn nog jonge carrière. Hij sloot halverwege vorig seizoen aan bij de ploeg van Patrick Lefevere en maakte afgelopen najaar al indruk. Woensdag in de Trofeo Laigueglia (toen won Mollema solo) werd Vansevenant, zoon van oud-wielrenner Wim Vansevenant, ook al knap derde.