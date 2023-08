Williams na dubbelslag in guur Noorwegen: “Het was ijskoud in de finale”

Regen, wind en nog geen 10 graden Celsius. Nee, fietsen in augustus in Noorwegen gaat niet altijd over rozen. Toch wist Stephen Williams het beste in zichzelf naar boven te halen en de koninginnenrit naar Havøysund te winnen. “Het weer was erg veeleisend en in de laatste anderhalf uur was het ijskoud, vooral door al die afdalingen”, blikt hij terug.

“Daarom is het fijn om het af te maken na al het werk de ploeg heeft gedaan”, aldus de Brit van Israel-Premier Tech. “We zaten de hele dag goed in positie en ik ben blij dat ik ze zo kan terugbetalen. Het is ook mijn eerste zege voor mijn nieuwe ploeg. Ik had veel vertrouwen voor de slotklim en Dylan Teuns deed een uitstekende lead-out. De tegenwind was nog lastig, maar ik ben heel blij dat ik mijn handen in de lucht kon steken.”

Uiteindelijk bleek Williams in de sprint bergop sneller dan Clément Champoussin en Cristian Scaroni, waardoor hij ook leidt in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op nummer twee Scaroni is slechts één seconde. Daarachter zijn de verschillen ook nog klein. “Nog een dag te gaan. We gaan er alles aan doen om de trui te verdedigen. Hopelijk gaat alles volgens plan”, zegt Williams.

De slotrit, die finisht op de Noordkaap, kent in de finale met Skipsfjord (4,2 km aan 5,5%) en Vestfjordfjeller (3,1 km aan 7,4%) twee lastige klimmetjes waar veel kan gebeuren.

