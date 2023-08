Stephen Williams de beste in zware en gure heuvelrit Arctic Race of Norway

De lastige derde etappe in de Arctic Race of Norway 2023 is gewonnen door Stephen Williams. De Brit van Israel-Premier Tech kwam zaterdag op een steile slotklim naar Havøysund van ruim twee kilometer als eerste boven en is ook de nieuwe leider. Williams won de sprint van een favorietengroep, nadat zijn ploegmaat Dylan Teuns in de slotkilometer het tempo bepaalde.

Op het programma stond een etappe van Hammerfest naar Havøysund, met drie serieuze klimmetjes in de laatste 35 kilometer. Eerst Kirkedalen (4,1 aan 5,2%), gevolgd door de Selvika-klim (2,6 km aan 5,4%) op 14 kilometer van de meet. Die was getrokken op een 2,2 kilometer lange klim aan 10% naar Havøysund.

Zes koplopers kleurden de eerste uren van de koers. Vincent Van Hemelen (Flanders-Baloise) zorgde voor Belgische inbreng en was op 11 seconden van de leider de best geplaatste vluchters. Hij had Anton Stensby, Karsten Feldmann (beiden Coop-Repsol), Michel Ries (Arkéa-Samsic), Paul Double (Human Powered Health) en Ulrik Tvedt (selectie Noorwegen) met zich mee. Zij reden meer dan vijf minuten voorsprong bij elkaar.

Slijtageslag in guur weer

De renners werden naar een van de noordelijkste plaatsen van Noorwegen gestuurd. Langs de fjorden en de kust had de gure wind, want de temperatuur was 10 graden en het regende, vrij spel en dat zorgde nog voor de klim naar Kirkedalen voor waaiers. Het werd zo een heuse slijtageslag richting Havøysund, waarbij leider Noah Hobbs al snel in moeilijkheden kwam.

Hobbs hield stand op Kirkedalen, waar de vijf koplopers met 1.20 minuut voorsprong over de top kwamen. Double was in de voorfinale namelijk al gelost. Op de Selvika spatte de koers helemaal uit elkaar. Bergtruidrager Van Hemelen kwam solo over de top en in het peloton loste Hobbs definitief onder het harde werk van Cofidis.

Loodzware slotklim

De 22-jarige Belgische koploper liep vervolgens wel uit naar 40 seconden voorsprong, maar nog voor de voet van de slotklim was zijn sprookje ten einde. Uno-X en Israel-Premier Tech gooiden het tempo omhoog, maar de favorietengroep bleef redelijk groot op de steile stroken.

Tegenwind zorgde ervoor dat aanvallen uitbleven, tot 800 meter voor de finish. Alles bleef echter op een lint op de stroken tot 14%. Een heuvelsprint moest dus de beslissing brengen. Dylan Teuns ging als eerste aan, maar hij werd 50 meter voor de finish overklast door ploegmaat Stephen Williams. De Brit wist zo de ritzege te pakken, voor Clément Champoussin, Christian Scaroni en Tobias Halland Johannessen. Teuns strandde op drie seconden.

Door zijn overwinning en de bijbehorende bonificaties neemt Williams de leiderstrui over van zijn landgenoot Hobbs. Scaroni volgt op slechts één seconde in het klassement, met nog een etappe te gaan. Johannessen is derde op negen seconden.

