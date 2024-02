zaterdag 3 februari 2024 om 17:58

William Junior Lecerf bij profdebuut op eindpodium AlUla Tour: “Een ongelofelijke dag”

William Junior Lecerf heeft zijn debuut als prof niet gemist. De 21-jarige aanwinst van Soudal Quick-Step werd in de slotrit van de AlUla Tour tweede en eindigde ook op die plek in het algemeen klassement. “Het was een ongelofelijke dag voor me”, zegt hij op de site van zijn ploeg.

Lecerf maakte niet alleen indruk met zijn resultaat in de AlUla Tour, zijn al maar ook met zijn manier van koersen. Op de laatste, loeisteile beklimming van de dag (2,8 km aan 12,5%) koos hij resoluut de aanval. Definitief wegkomen lukte de jongeling niet, maar hij bereikte de top wel samen met Rafal Majka, Finn Fisher-Black en Simon Yates. Die laatste zou na een sprint met vier de rit én het eindklassement winnen. Lecerf strandde op drie seconden.

“Het team deed fantastisch werk door me in een geweldige positie af te zetten aan de voet van de klim. Ik wil hen daarvoor bedanken”, aldus een dankbare Lecerf. “Ik voelde me goed, dus ik viel aan op een van de steilste stukken. Toen de anderen erbij kwamen, wist ik dat we een goede kans hadden om het te halen. Het is jammer dat ik een beetje ingesloten zat in de sprint, want ik had de benen nog. Maar toch, tweede worden in mijn eerste profkoers is iets geweldigs voor me. Ik ben blij om op het eindpodium te staan.”