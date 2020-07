William Clarke wint slotrit Virtual Tour, eindzege voor NTT zondag 19 juli 2020 om 16:49

William Clarke heeft namens Trek-Segafredo de slotrit van de Virtual Tour de France op de Champs-Élysées weten te winnen. Na een rit van ruim veertig kilometer wist de Australiër het te halen in de sprint van een peloton. NTT Pro Cycling haalde de zege in het eindklassement binnen.

De zesde en laatste etappe was weinig spannend. Net als in de ‘echte’ Tour de France reden de renners rondjes over door Parijs, dit keer in een computeromgeving. Een sprint moest – niet voor het eerst deze ronde – de beslissing brengen over de dagzege. Die ging naar William Clarke, die in extremis Ryan Gibbons (derde) inhaalde. De tweede plek was voor Filippo Ganna.

In de Virtual Tour de France werd niet gestreden om individuele klassementen, maar ieder klassement was een ploegenklassement. De punten van de rensters in de daguitslag werden daarom opgeteld per ploeg. Net als bij de vrouwen, waar TIBCO-SVB soeverein won, kon NTT Pro Cycling de eindzege bij de mannen bijna niet meer ontgaan. De Zuid-Afrikaanse ploeg won overtuigend het algemeen klassement.