Lauren Stephens maakt feest voor TIBCO-SVB compleet in slotrit Virtual Tour zondag 19 juli 2020

De slotetappe van de Virtual Tour de France voor vrouwen is een prooi geworden voor Lauren Stephens. Na een rit van ruim veertig kilometer op en rond de Zwift-omgeving van de Champs-Élysées in Parijs won zij de sprint van een klein peloton. Met haar overwinning zette ze een kroon op de eindzege van haar ploeg TIBCO-SVB in de Virtual Tour.

Een uitgedund peloton ging na een veertigtal kilometers sprinten om de zesde en laatste dagzege. Daarin wist Lauren Stephens haar power-up en haar sprint op het juiste moment in te zetten om April Tacey en Georgia Simmerling. Ellen van Dijk was de beste Nederlandse in de daguitslag op de zevende plaats, Lotte Kopecky eindigde als tiende.

In de Virtual Tour de France werd niet gestreden om individuele klassementen, maar ieder klassement was een ploegenklassement. De punten van de rensters in de daguitslag werden daarom opgeteld per ploeg. Het TIBCO-SVB van Nina Kessler kon de eindoverwinning in het algemeen klassement van de Virtual Tour bijna niet meer ontgaan.