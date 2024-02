vrijdag 16 februari 2024 om 11:42

Deze ploegen hebben wildcards voor Giro, Tour en Vuelta 2024 ontvangen

Nu alle wildcards voor de grote rondes van 2024 zijn verdeeld, kunnen we een overzicht maken van alle uitgenodigde ProTeams in de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España. Wat gelijk opvalt is dat Israel-Premier Tech maximaal gebruikmaakt van de automatische wildcards die zij verdiend hebben. Die ploeg rijdt de Giro, de Tour én de Vuelta.

Op basis van de prestaties in 2023 hebben Lotto Dstny en Israel-Premier Tech recht op een automatische wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden van 2024, dus ook voor de drie grote rondes. Dit gaat om een startrecht, want de Belgische en de Israëlische ploeg mogen die wildcards weigeren. In dat geval kan de organisator zelf een ander ProTeam aanwijzen.

Waar Israel-Premier Tech alle grote rondes gaat rijden, doet Lotto Dstny dat – net als in 2023 – niet. De rood-blauwe formatie laat de Giro d’Italia links liggen. Daardoor heeft organisator RCS wildcards kunnen uitdelen aan thuisploegen Polti Kometa en VF Group-Bardiani CSF-Faizane, en aan het ambitieuze Tudor van ambassadeur Fabian Cancellara.

De Tour de France maakte het niet heel spannend en koos voor TotalEnergies en Uno-X Mobility, exact dezelfde ploegen als in 2023. De Vuelta moest wel keuzes maken, want er waren maar twee ‘vrije’ wildcards voor een totaal van vier Spaanse ProTeams. Slecht nieuws was er voor Burgos-BH en Caja Rural-Seguros RGA, goed nieuws voor Equipo Kern Pharma en Euskaltel-Euskadi.

Wildcards Giro d’Italia 2024

Israel-Premier Tech

Polti Kometa

Tudor Pro Cycling

VF Group-Bardiani CSF-Faizanè

Wildcards Tour de France 2024

Israel-Premier Tech

Lotto Dstny

TotalEnergies

Uno-X Mobility

Wildcards Vuelta a España 2024

Equipo Kern Pharma

Euskaltel-Euskadi

Israel-Premier Tech

Lotto Dstny