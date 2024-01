dinsdag 23 januari 2024 om 11:37

Tudor Pro Cycling krijgt een van de drie wildcards voor de Giro d’Italia

Organisator RCS heeft bekendgemaakt welke ploegen een wildcard krijgen voor de komende Giro d’Italia. Israel-Premier Tech en Lotto Dstny kregen een automatische uitnodiging, maar die laatste ploeg ziet af van deelname. Daarom bleven er drie plekken over, die ingevuld worden door de volgende teams: VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, Polti-Kometa en Tudor Pro Cycling.

VF Group-Bardiani CSF-Faizanè en Polti-Kometa (de opvolger van EOLO-Kometa) zijn vaste waarden in de Giro d’Italia. Polti-Kometa was voor het eerst van de partij in 2021, toen het team de stap naar het ProContinental-niveau maakte. Sindsdien was het Italiaanse team er elk jaar bij. VF Group-Bardiani CSF-Faizanè kan al tientallen jaren steevast rekenen op een uitnodiging van de Giro-organisatie.

De grote nieuwkomer is Tudor. De Zwitserse formatie, die sinds vorig jaar in het profpeloton te zien is, maakt zijn debuut in de Ronde van Italië. Met Arvid de Kleijn, Rick Pluimers en Maikel Zijlaard rijden er drie Nederlanders voor het team van Fabian Cancellara. Eerder ontving Tudor ook al een wildcard voor Parijs-Nice.

Israel-Premier Tech is dus het vierde ProTeam in de komende Giro d’Italia. De Israëlische ploeg kon een uitnodiging niet ontgaan, aangezien zij in 2023 als tweede eindigden in de UCI-ranglijst voor ProTeams. Lotto Dstny werd zelfs eerste in dat klassement, maar heeft ervoor gekozen om de Ronde van Italië over te slaan.