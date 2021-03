Wildcards Ronde van het Baskenland naar Spaanse ProTeams en Total Direct Energie

De organisatie van de Ronde van het Baskenland heeft aangekondigd welke teams een wildcard ontvangen voor de komende editie, die op 5 april begint. Alpecin-Fenix, dat als beste ProTeam van 2020 automatisch een uitnodiging krijgt, ziet af van zijn deelname.

Naast de negentien WorldTeams gaan ook de Spaanse ProTeams Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel-Euskadi en Kern Pharma van start in de Ronde van het Baskenland, die vorig jaar als gevolg van het coronavirus werd afgelast. Total Direct Energie is het vijfde ProTeam dat van de organisatie een wildcard ontving.

Afgelopen maand deed de organisatie het etappeschema al uit de doeken. De renners beginnen op 5 april met een individuele tijdrit in Bilbao. Vijf dagen later eindigt de ronde met een korte, maar erg zware koninginnenrit naar Arrate. Ion Izagirre was in 2019 de laatste winnaar van de Ronde van het Baskenland.

Wildcards voor de Ronde van het Baskenland 2021

Burgos-BH

Caja Rural-Seguros RGA

Euskaltel-Euskadi

Kern Pharma

Total Direct Energie