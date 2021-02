Ronde van het Baskenland 2021 begint met individuele tijdrit in Bilbao

De organisatie van de Ronde van het Baskenland heeft het etappeschema voor de komende editie uit de doeken gedaan. De renners beginnen op maandag 5 april met een individuele tijdrit in Bilbao.

De inleidende tijdrit van 13,9 kilometer in en rond Bilbao is er eentje voor mannen met behoorlijk wat explosiviteit, aangezien de renners van bij de start een klimmetje krijgen voorgeschoteld van ruim twee kilometer, met pieken tot 11%. Na een razendsnel middenstuk krijgen de renners in Bilbao nog een loeisteile laatste kilometer (maximaal 19%) voor hun kiezen.

Rit twee brengt de renners over een afstand van 154,8 kilometer van Zalla naar Sestao, met onderweg twee beklimmingen van derde categorie en een helling van tweede categorie. De finale in Sestao loopt ook nog pittig bergop en nodigt uit tot een eerste duel tussen de springveren. In de derde etappe zullen er nog meer verschillen ontstaan in het klassement.

De finish van deze etappe ligt namelijk na een klim van eerste categorie: de slotklim naar Ermualde is bijzonder uitdagend met percentages tegen de 20%. Ritten vier en vijf kennen ook de nodige hoogtemeters, maar dit keer finishen de renners na een relatief, voor Baskische begrippen, vlakke finale. Op de slotdag volgt de korte maar enorm zware koninginnenrit naar Arrate.

Etappeschema Ronde van het Baskenland 2021 (5-10 april)

5 april – Etappe 1: Bilbao – Bilbao (13,9 km, ITT)

6 april – Etappe 2: Zalla – Sestao (154,8 km)

7 april – Etappe 3: Amurrio – Ermualde (Laudio) (167,7 km)

8 april – Etappe 4: Vitoria-Gasteiz – Hondarribia (189,2 km)

9 april – Etappe 5: Hondarribia – Ondarroa (160,2 km)

10 april – Etappe 6: Ondarroa – Arrate (Eibar) (111,9 km)