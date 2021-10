Wild en Pieters na nieuwe wereldtitel in koppelkoers: “Mooier kan je niet afsluiten”

Amy Pieters en Kirsten Wild werden zaterdag voor het derde jaar op rij wereldkampioen koppelkoers. Het bleek een prachtig einde van een zeer succesvolle samenwerking: het WK in Roubaix was namelijk het laatste wereldkampioenschap waarop Pieters en Wild een koppel vormden. “Mooier kan je het niet afsluiten”, is de conclusie na afloop.

De 30-jarige Pieters gaat weliswaar nog wel even door, maar de 39-jarige Wild hangt binnenkort haar fiets aan de haak. Het Nederlandse koppel pakte de afgelopen WK’s steeds de regenboogtrui en mocht in de Franse historische wielerstad proberen voor het tweede jaar op rij de trui te verdedigen. Na een spannende strijd met de Franse vrouwen Clara Copponi en Marie Le Net ging de wereldtitel andermaal naar Nederland.

Mentale strijd

Dat het een zeer zware wedstrijd was, liet Wild na afloop weten aan de NOS. “Het resultaat is fantastisch, maar het was onderweg best wel aanpoten. Ik heb best wel afgezien en op een gegeven moment zat ik er een beetje door. Onderweg begin je jezelf zielig te vinden, aangezien de benen zeer doen. Amy zei op een gegeven moment echter: kom op, plaatsen. Dat zet je dan wel op scherp. Dan denk je ook wel, kom op, het gaat hier wel om de wereldtitel.”

Voor de laatste sprint had Nederland 29 punten en Frankrijk 26, dus als de Franse vrouwen de laatste sprint zouden winnen zouden ze de wereldtitel voor de Nederlandse dames wegkapen. Pieters en Wild reden echter aanvallend in de laatste ronden en moesten in de eindsprint alleen Italië voorlaten. Daarmee verzekerde de oranjeploeg zich van de regenboogtrui en kon Wild in stijl afscheid nemen van het wereldkampioenschap koppelkoers.

“Dit was het dubbel en dwars waard”

“Dit was het dubbel en dwars waard”, aldus Wild, die na de Olympische Spelen in Tokio besloot om haar carrière toch nog met enkele maanden te verlengen. Koppelcollega Pieters is uiteraard ook blij met een derde opeenvolgende wereldtitel in de koppelkoers. “We hadden ons voorgenomen om de koers goed af te sluiten. Wat het resultaat dan is, dat maakt niet uit. We wilden terugkijken en zoiets hebben van: dit was onze mooiste koppelkoers.”

“Nu eindig je met een wereldtitel en dat is helemaal mooi. Op de Olympische Spelen liep de race niet vlekkeloos en we wilden vandaag vooral vlekkeloos rijden. Dat is gelukt en als je dan ook nog wint… Mooier kan je het niet afsluiten.” Wild mag zich nu gaan opmaken voor de puntenkoers, die vandaag op het programma staat, maar wil eerst genieten van een nieuwe wereldtitel. “We moeten hier eerst even van genieten. Wereldkampioen worden is iets ontzettend bijzonder.”