Wilco Kelderman ziet Vingegaard wat tijd verliezen: “Maar hier schrik ik niet van”

Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard gaan met de gele trui de eerste rustdag van de Tour de France 2023 in. In de negende rit met aankomst op Puy de Dôme was Wilco Kelderman een van de helpers van de Deen, die uiteindelijk acht seconden verloor op Tadej Pogačar op de steile slotklim. “Hier schrik ik niet per se van”, reageert Kelderman bij de NOS als hij van dat tijdsverlies hoort.

De ploeg van de klassementsleider liet een kopgroep van veertien man wegrijden. Uiteindelijk was het Michael Woods die op Puy de Dôme aan het langste eind trok. Acht minuten daarachter streden Vingegaard en Pogačar een felle strijd uit, nadat Kelderman in aanloop naar de slotklim twee serieuze kopbeurten deed. “Het plan was om op het minder steile stuk een deel te doen, en om nog een push te doen voor het steile deel. Dat was volgens plan”, aldus Kelderman.

“Ik weet dat dit voor Jonas geen perfecte klim is, maar in de Alpen komen nog een aantal kansen. Voor nu hebben we goed werk gedaan, op naar de rustdag”, lacht hij. Dat Pogačar wat tijd terugpakt, zet Kelderman niet aan het twijfelen. “Jonas heeft echt een lastige bergetappe nodig, dat is zijn voordeel tegenover Pogačar. Hier schrik ik niet per se van.”

De situatie op Puy de Dôme was erg bijzonder, want op de klim was geen publiek toegestaan. Daarom stonden de meeste fans in de aanloop naar de laatste vijf kilometer. “Eerst al die gekte van het publiek ervoor en dan vier kilometer lang stilte. Dat was op zich wel lekker, en er was een mooi uitzicht”, grapt hij.

Tiesj Benoot: “Vandaag was misschien meer in het voordeel van Pogacar”

Tiesj Benoot, die ook voor de camera van WielerFlits, was het eens met Kelderman. “Vandaag was misschien een dag die iets meer in het voordeel van Pogacar was. Het was een kortere beklimming en in het algemeen een minder zware bergrit”, aldus de Belg van Jumbo-Visma, die ook zei dat Pogacar en Vingegaard erg aan elkaar gewaagd zijn. “Acht seconden is weer een heel klein verschil hè.”



