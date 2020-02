Wilco Kelderman zevende op de Ventoux: “Tevreden met mijn conditie voor nu” zaterdag 15 februari 2020 om 18:18

Wilco Kelderman eindigde zaterdag op de zevende plaats in de koninginnenrit van de Tour de La Provence. De Nederlander kwam op meer dan twee minuten van winnaar Nairo Quintana binnen in een groepje met onder meer Sepp Kuss en Thibaut Pinot. “Ik voelde me niet super vandaag, maar ik ben tevreden met mijn conditie voor nu”, laat Kelderman weten.

“Het was een snelle etappe met een stevig tempo de hele dag door”, gaat de klimmer van Sunweb verder, die nu vijfde staat in het algemeen klassement. “Morgen is wederom een zware etappe. Daarin zullen we vechten voor weer een goed resultaat en proberen om mijn plaats in het algemeen klassement te behouden.”

Zondag wacht het peloton een 170 kilometer lange etappe naar Aix-en-Provence. Onderweg staan de coureurs twee beklimmingen van de derde categorie te wachten en een van de eerste categorie.