Wilco Kelderman tweede: “Het ging perfect, maar Carapaz was net te sterk”

Wilco Kelderman kijkt met een goed gevoel op zijn prestatie in de twaalfde etappe van de Vuelta a España. De Nederlander van BORA-hansgrohe zat mee in een monstervlucht en moest op Peñas Blancas alleen Richard Carapaz voor zich dulden. “We hebben echt alles gegeven vandaag”, blikt hij terug.

“We wilden mee in de vlucht vandaag, maar het duurde lang voor het peloton ons liet gaan. Uiteindelijk zaten we mee met Matteo Fabbro en ik”, beschrijft Kelderman. “Ons doel was om de rit te winnen, dat is duidelijk. Matteo deed geweldig werk in de ontsnapping, vooral op de slotklim.”

Fabbro en Kelderman wisten de kopgroep flink uit te dunnen, waarna in de laatste vijf kilometer het een man-tegen-mangevecht werd. “Meestal ligt zo’n lange klim mij redelijk goed. Ik denk dat het perfect ging. We probeerden een hoog tempo te rijden en de rest de lossen. Dat werkte echt goed, maar uiteindelijk was Carapaz net te sterk. Maar we weten ook dat we echt alles hebben gegeven vandaag.”

Ploegleider Jens Zemke was blij met de prestatie van Kelderman. “Tweede achter Carapaz is een geweldige prestatie. Heel sterk”, zegt hij. “Wilco was ook de best geplaatste renner in het klassement en nu staat hij zesde in het klassement. Dat maakt het een succesvolle dag voor ons.”