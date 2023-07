Wilco Kelderman reageert één nacht na valpartij over zijn verwondingen

Video

Voor de start van de vijftiende etappe van de Tour de France zijn weer heel wat ogen gericht op Jumbo-Visma. Neemt de Nederlandse ploeg de koers vandaag weer resoluut in handen? De vraag is wel of Wilco Kelderman over zijn beste benen beschikt, na zijn valpartij van gisteren.

De Nederlander was zaterdag betrokken bij de massale valpartij vlak na de start. De Nederlandse klimmer van Jumbo-Visma kwam er uiteindelijk vanaf met enkele schaafwonden, maar hoe gaat het na een nachtje slapen met Kelderman? “Het is redelijk oppervlakkig. Het valt wel mee. Of ik fit genoeg ben? Ik moet wel, ik heb geen keus”, kan de ervaren renner nog lachen voor de start.

“Dat is wielrennen. Je moet een stalen kop hebben en je moet er elke keer weer staan. Het gaat er niet om hoe je je voelt. Je moet de knop omzetten en er zijn voor de ploeg”, aldus Kelderman.

