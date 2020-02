Wilco Kelderman kopman Team Sunweb in UAE Tour maandag 17 februari 2020 om 14:45

Wilco Kelderman reist komende week als kopman van Team Sunweb af naar de Verenigde Arabische Emiraten voor de UAE Tour. Hij krijgt de zes renners met zich mee die namens de Duitse ploeg uitkwamen in de Tour Down Under en de Herald Sun Tour.

“Wilco is onze leider voor het algemeen klassement en we mikken op een goed resultaat”, vertelt ploegleider Luke Roberts. “De andere zes zijn teruggekomen uit Australië, waar we goed werk hebben geleverd en progressie hebben gezien. In de Herald Sun Tour wonnen we drie etappes en het eindklassement met Jai Hindley.”

Naast Hindley zullen ook Robert Power en Florian Stork zich in dienst stellen van Kelderman, die afgelopen week zijn seizoen begon met een vijfde plek in de Tour de la Provence. Alberto Dainese is de aangewezen man voor de sprints in de UAE Tour. Hij heeft Asbjørn Kragh Andersen en Max Kanter aan zijn zijde.

Volta ao Algarve en Tour du Var

Team Sunweb gaat zonder uitgesproken kopman naar de Volta ao Algarve (19-23 februari). Daar staat alles in het teken van de sprinttrein rondom Cees Bol en het debuut van Ilan Van Wilder, Jasha Sütterlin en Nils Eekhoff. In de Tour des Alpes-Maritimes et du Var (21-23 februari) vervolgen Marc Hirschi – als kopman – en Sam Oomen hun seizoen. Ook maakt Chris Hamilton in de Franse ronde zijn eerste kilometers na een pijnlijke blessure.

Selectie Team Sunweb voor de Volta ao Algarve (19-23 februari)

Nikias Arndt

Cees Bol

Nico Denz

Nils Eekhoff

Casper Pedersen

Jasha Sütterlin

Ilan Van Wilder

Selectie Team Sunweb voor de Tour du Var (21-23 februari)

Mark Donovan

Felix Gall

Chris Hamilton

Marc Hirschi

Sam Oomen

Nicholas Roche

Michael Storer

Selectie Team Sunweb voor de UAE Tour (23-29 februari)

Asbjørn Kragh Andersen

Alberto Dainese

Jai Hindley

Max Kanter

Wilco Kelderman

Robert Power

Florian Stork