Rentree Chris Hamilton aanstaande na gevoelige blessure dinsdag 11 februari 2020 om 14:17

Chris Hamilton maakt zich op voor zijn eerste wedstrijd van 2020. De renner van Team Sunweb liep bij een valpartij tijdens een trainingsronde een testiculaire fractuur op, maar zijn herstel verloopt voorspoedig. “Ik zal over anderhalve week mijn rentree maken”, zo laat Hamilton weten via Instagram.

Hamilton liep eind vorig jaar een wel zeer pijnlijke blessure op. “Ik wou dat ik kon zeggen dat ik iets gevaarlijks deed, maar nee, het gebeurde slechts op een fietspad. Ik liep geen botbreuken op, maar ik scheurde wel een zaadbal. Ik weet niet wanneer ik weer een rugnummer kan opspelden, maar een operatie is goed verlopen”, zo vertelde hij eerder.

De 24-jarige coureur moest onder meer passen voor de Australische kampioenschappen en de Tour Down Under, maar Hamilton is inmiddels alweer een maand aan het trainen. “Ik herstel veel sneller dan verwacht”, aldus Hamilton, die vandaag weer naar Europa vliegt om zich voor te bereiden op zijn eerste wedstrijd van het seizoen.

Het is nog niet bekend waar Hamilton zijn rentree maakt. De jonge renner eindigde vorig jaar nog als zesde in de Tour Down Under en achtste in de Ronde van Polen. Daarnaast finishte hij na drie weken Giro d’Italia als 34e in het eindklassement.