Wilco Kelderman komt nipt tekort voor vierde plaats: “Heel diep gegaan”

Elf seconden houden Wilco Kelderman van de vierde plaats in de Tour de France. De renner van BORA-hansgrohe reed zaterdag een degelijke tijdrit, maar uiteindelijk bleek het niet genoeg om Ben O’Connor voorbij te steken in het algemeen klassement. “Jammer, maar het is wat het is”, spreekt hij na afloop bij de NOS.

“Ik ben heel diep gegaan. Van tevoren weet je dat het de laatste loodjes van de Tour zijn, dus ik heb de finish vandaag voor mezelf getrokken omdat ik nog iets te winnen had. Ik ben ervoor gegaan en heb alles eruitgehaald. Op zich was het wel een goede tijd naar alle omstandigheden. Ik had veel last nog van mijn elleboog, dus reed ik met een kussentje. In de tijdrit denk je daar echter niet meer, omdat je benen zoveel pijn doen.”

Na een vierde plaats in de Vuelta (2017) en een derde plaats in de Giro (2020) gaat Kelderman ook een top-5-notering in de Tour de France op zijn palmares kunnen bijschrijven. “Doelstelling behaald”, klinkt het. “Ik kan hier heel trots en blij mee zijn. Ik denk alweer aan verbeteringen maken in de toekomst, maar moet hier eerst van genieten. En naar de Olympische Spelen, natuurlijk.”