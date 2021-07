Wilco Kelderman klimt plekje in klassement: “Vandaag was langzaam doodgaan”

Wilco Kelderman is in het algemeen klassement opgeschoven naar de zesde plek. In de rit over de Mont Ventoux wist hij de schade op zijn directe concurrenten te beperken. “Het was warm én zwaar. Het was langzaam doodgaan”, blikt hij terug na afloop.

De kopman van BORA-hansgrohe is geen fan van de De Kale Berg, die vandaag via twee zijdes werd beklommen. In aankomstplaats Malaucène kwam hij achttien tellen later over de finish dan zijn klassementsconcurrenten. “Ik heb mijn best gedaan. Ik verlies niet heel veel tijd, maar achttien tellen. De anderen zijn op dit moment wat sterker. Maar je ziet vandaag ook dat Enric Mas al vroeg moest lossen. Als iedereen een slecht dagje heeft en ik blijf zo fietsen, dan komt het vanzelf wel goed (lacht).”

“Het steile stuk in het begin van de klim is heel lastig. Als ze daar meteen de gashendel vol opentrekken dan wordt het echt een martelgang. Er was ook nog een vies zijwindje , waardoor ik steeds aan het boren was in de wind, dan is het volle bak naar de top rijden en proberen eraan te hangen.”

‘INEOS moest toch wat proberen’

Een van de klassementsploegen die op de beklimming het initiatief nam, was INEOS Grenadiers. De uitdagers van geletruidrager Tadej Pogačar probeerden de Sloveen onder druk te zetten. Kelderman begreep hun inspanning wel. “Ze moeten toch wat proberen. Als ze UAE Emirates op kop laten rijden, gebeurt er niks. Vandaag waagden ze een poging om wat te forceren. Een goede zet, want het is ook heel ander weer dan afgelopen weekend.”

Uiteindelijk was het Jonas Vingegaard die op een kilometer van de top de geletruidrager daadwerkelijk onder druk wist te zetten. De jonge Deen forceerde bergop een gat dat Pogačar in de afdaling weer wist te dichten. Kelderman zat op dat moment iets verder van achter. “Ik kan hem nog steeds niet volgen. Hij moet echt een slechte dag hebben om nog tijd op hem goed te maken.”

Weekend

De Tour gaat morgen verder in de richting van Nîmes. De twaalfde etappe is net geen 160 kilometer lang en gaat over glooiend terrein. “Ik heb het routeboek nog niet bekeken. Volgens mij is het morgen wat vlakker en dan in het weekend gaat het weer richting de heuvels.”