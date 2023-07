Kelderman kijkt uit naar de Jaizkibel: “Daar kunnen we motivatie uit putten”

Video

Wilco Kelderman kwam zaterdag samen met ploegmaats Wout van Aert en Jonas Vingegaard in een elitegroep over de streep. Missie geslaagd voor de geelzwarte brigade, zegt de ronderenner. "Natuurlijk hadden we liever de rit gewonnen. Maar in de breedte waren we heel sterk en daar kunnen we motivatie uit putten", vertelt Kelderman aan WielerFlits.

Zondag wil Jumbo-Visma proberen om voor het eerst toe te slaan deze Tour. “Ik verwacht een beetje hetzelfde scenario als zaterdag, al zal het nu wel iets meer gecontroleerd zijn. Ik hoop dat we dan een nieuwe kans hebben met Wout. […] Maar de Tour is nog lang. We zijn goed begonnen en zondag gaan we er weer voor.”