Wilco Kelderman kijkt terug op ‘superlastige’ dag: “Er werd dubbel gereden”

Wilco Kelderman keek na afloop van de tiende rit terug op een 'superlastige' dag. De Nederlander van Jumbo-Visma had het warm en zag dat er 'dubbel' werd gereden. "Dan zit er iemand van het klassement mee, waardoor het peloton ook hard moet blijven rijden."

“Maar we zijn de dag goed doorgekomen”, zegt de Barnevelder. “Wout wilde wel meezitten in de vlucht, maar vandaag bleek maar weer dat wielrennen geen Playstation is. Als je een iets mindere dag hebt, dan zit je niet mee.”

“Van der Poel ging nog wel rijden, maar volgens mij was dat niet met de intentie om nog naar de kop van de wedstrijd te komen. We wisten al: dit maakt niks uit, hij gaat niet meer terugkomen.”

“Persoonlijk was het niet mijn beste dag op een fiets”, eindigt Kelderman. “Gelukkig is er morgen weer een nieuwe dag.”