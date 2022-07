Wilco Kelderman kijkt na derde plek uit naar Vuelta: “Op de goede weg”

Wilco Kelderman heeft in Circuito de Getxo iets van zijn topvorm laten zien. De Nederlander van BORA-hansgrohe koerste aanvallend in de Baskische eendagskoers en werd uiteindelijk derde. “Het was een goede koers en ik voelde mij al veel beter dan gisteren”, zegt Kelderman.

En daarmee doelt hij op zijn 36ste plaats van zaterdag in Clásica San Sebastián. Een dag later in Circuito de Getxo kwam Kelderman dus beter voor de dag. “Het was een gecontroleerde wedstrijd tot de twee grote beklimmingen. Ik voelde mij goed en viel aan op de voorlaatste klim met Andrea Piccolo”, beschrijft hij de finale.

Het bleek een beslissende move, want alleen Juan Ayuso en Valentin Ferron konden in de finale nog terugkeren bij Kelderman en Piccolo. Het draaide uit op een sprint met vier. “In de laatste kilometers kreeg ik kramp, maar desondanks ging ik de sprint aan van kop. Zo wilde ik voor de winst gaan”, geeft hij aan. Het was niet genoeg, want Ayuso en Piccolo kwamen nog langszij.

Komende week rijdt Kelderman nog de Vuelta a Burgos in opbouw naar de Vuelta a España, die op 19 augustus begint in Utrecht. “Ik ben net terug in koers na een lange trainingsperiode. Ik denk dat ik op de goede weg ben richting mijn volgende doelen”, kijkt de toekomstig renner van Jumbo-Visma vooruit.