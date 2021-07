Wilco Kelderman: “Ik voelde me vreselijk, het was te warm”

Wilco Kelderman voelde zich vreselijk in de dertiende rit van de Tour de France. De temperatuur liep in de bijna 220 kilometer lange etappe op tot 30 graden en dat was niet aan de kopman van BORA-hansgrohe besteed.

“Het was een lange en zware dag, die uiteindelijk uitdraaide op een sprint. Er was wat nervositeit in de finale, maar we zaten goed van voren en bleven zo uit de problemen. Ik voelde me vreselijk, want het was te warm. Het was geen goede dag voor mij. Ik voel me niet lekker in de hitte, maar het is wat het is. Hoe dan ook, deze dag is voorbij, op naar de volgende”, aldus Kelderman.

De Nederlander staat na dertien etappes nog steeds op de zesde plaats in het klassement, op 6:16 minuten van Tadej Pogačar. Vandaag gaat de Tour verder met een heuvelrit naar Quillan.