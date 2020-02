Wilco Kelderman: “Ik reed een goede slotklim” donderdag 27 februari 2020 om 15:25

Wilco Kelderman wist op eigen tempo de schade te beperken in de tweede en laatste bergetappe van de UAE Tour. De renner van Team Sunweb kwam als achtste boven op Jebel Hafeet, waardoor hij in het klassement een plekje wist op te schuiven. “Ik reed volgens mij een goede slotklim”, zo concludeerde Kelderman na de finish.

De 28-jarige Nederlander bleek niet bij machte om het tempo van Adam Yates en Tadej Pogačar, de twee beste klimmers in deze UAE Tour, te volgen. De kopman van Team Sunweb wist de schade echter wel beperkt te houden, gezien het tijdsverlies van slechts 24 seconden aan de streep.

“Het was vandaag een stuk nerveuzer vanwege de wind, maar ik zat telkens in een goede positie dankzij mijn ploeggenoten. Op de slotklim heb ik alles gegeven en me helemaal leeg gereden. Ik sta er nog altijd goed voor in het klassement. Dat geeft vertrouwen”, aldus Kelderman, die in het klassement opschuift naar plaats zes.

Ploegleider Luke Roberts keek net als Kelderman terug op de (normaal gesproken) laatste krachtmeting tussen de klimmers. “Wilco reed een solide beklimming, waardoor hij in staat was om bij de eerste tien te eindigen. Hij slaagde er ook in om zijn klassement te verdedigen. Het was een solide dag voor Wilco en de ploeg.”