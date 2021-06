Wilco Kelderman: “Het was opnieuw een stressvolle dag”

Wilco Kelderman wist gisteren heelhuids over de finish te komen na een zeer chaotische slotfase richting Pontivy. In het algemeen klassement staat de Nederlander van BORA-hansgrohe er nog altijd uitstekend voor. Kelderman is nog altijd de nummer vijf op 38 seconden van geletruidrager Mathieu van der Poel.

In de finale van de derde etappe waren er talloze valpartijen, maar Kelderman wist op de fiets te blijven. De klassementskopman van BORA-hansgrohe verloor in de slotfase, door meerdere breuken in het peloton, wel veertien seconden op directe concurrent Richard Carapaz. Kelderman deed echter ook ‘goede zaken’ aangezien Tadej Pogačar en Primož Roglič nog meer tijd verloren.

“Het was andermaal een stressvolle dag. Het werd stresserend na de tussensprint”, blikt Kelderman terug op de etappe. “Daniel (Oss, red.) bracht me perfect naar voren vlak voor het begin van de smalle passage. Toen werd het echt gekkenwerk. Er waren links en rechts valpartijen. Peter (Sagan, red.) zat goed van voren, maar ging jammer genoeg ook onderuit.”

“Het was uiteindelijk toch geen goede dag voor ons, maar we moeten nu de bladzijde omslaan en deze etappe vergeten. Ik hoop dat iedereen ‘OK’ is en verder kan koersen”, aldus Kelderman.