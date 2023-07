Wilco Kelderman helpt Vingegaard naar immense voorsprong: “Dit werkte perfect”

Video

Wilco Kelderman was in de koninginnenrit van de Tour de France zijn gewicht in goud waard voor kopman Jonas Vingegaard. Op het moment dat Kelderman vanuit de kopgroep hoorde dat Tadej Pogačar al vroeg moest lossen op de Col de la Loze, wist hij dat hij aan de bak moest. “Dit is waarvoor ik hier in de Tour ben”, vertelt hij na de rit naar Courchevel aan WielerFlits.

“Dit zijn de etappes waar Jonas het verschil kan maken en dan moet ik er voor hem zijn, dat werkte perfect”, gaat Kelderman verder. “Ik hoorde in het oortje dat Pogačar aan het lossen was. Dat is het moment dat wij het verschil zo groot mogelijk moeten maken en dat is goed gelukt.”

Uiteindelijk verloor de Sloveen bijna zes minuten, waardoor hij nu op 7.35 minuut van Vingegaard staat in het algemeen klassement. “Niet normaal. Het is een slijtageslag deze Tour. Wat we precies zo hadden gepland is ook gelukt”, aldus Kelderman.

De Nederlandse klimmer zat mee in de vlucht van de dag, waarin ook ritwinnaar Felix Gall zat. Heel even dacht Kelderman zelf ook aan de ritzege in Courchevel. “Ja, maar ik voelde al snel dat ik niet die benen had. Ik voel me niet super-super, maar dat doet er niet toe. Het is super om deel uit te maken van deze ploeg”, jubelt hij.



Nathan Van Hooydonck speelde eerder in de rit een belangrijke rol in de trein van Jumbo-Visma, en dat niet lang na zijn harde valpartij. “Ik was heel blij dat ik mij zo goed voelde vandaag. Een prachtige rit, denk ik”, vat hij samen. “Het gaat oké, als ik opgewarmd ben. ’s Ochtends voel ik mij verschrikkelijk, maar als ik oefeningen gedaan heb gaat het de goede kant op.”

“Het is nog een halve week koers. Hij staat er supergoed voor, dat zeker weten, maar we moeten nog drie dagen geconcentreerd blijven. Dan kunnen we er hopelijk van genieten.”

