Wilco Kelderman heeft tijdrit verkend: “Een tijdrit die mij ligt”

In de luwte van geletruidrager Mathieu van der Poel is Wilco Kelderman voorlopig bezig aan een uitmuntende Tour de France. De Nederlander staat vijfde in het klassement. Slechts 38 seconden verwijderd van de gele trui en met Julian Alaphilippse (tweede) en Richard Carapaz (derde) als klassementsconcurrenten voor hem. “Het gaat goed”, klinkt het nuchter.

Het is wel eens anders geweest. Stress, valpartijen, pech, blessures.. Maar van dat alles is op dit moment geen sprake bij de 30-jarige Kelderman. Hij blinkt in zijn vel, is relaxt en heeft een missie. De volgende opdracht in die missie om een goed klassement te rijden in de Toour is de 27,2 kilometer lange tijdrit tussen Changé en Laval. “Het gaat lekker. Ik ben goed door de eerste dagen heen gekomen en dat wil ik zo houden. De tijdrit heb ik verkend. Net als in de Dauphiné hoop ik er goed te zijn. Het is een tijdrit die mij ligt. Het gaat steeds op en af, dat heb ik graag.”

Volledig ongeschonden is Kelderman niet uit de eerste Tourdagen gekomen. Op de openingsdag was hij betrokken bij de inmiddels beruchte eerste valpartij, veroorzaakt door een toeschouwer die met een kartonnenbord te ver op de weg stond. “Daardoor heb ik wel wat last van mijn elleboog, dat is niet heel chill. Ik hoop dat ik tijdens de tijdrit er goed op kan steunen. Ik hoop dat het goed meevalt. De benen zijn in ieder geval goed.”

BORA-hansgrohe

Bij BORA-hansgrohe is Kelderman dit seizoen weer helemaal opgebloeid. Hij opende het seizoen als vijfde in de Ronde van Catalonië, werd tiende in de Ronde van Romandië en eindigde net naast het podium (vierde) in het Critérium du Dauphné.

“Bij deze ploeg gaat alles gewoon wat relaxter. Zeker in de aanloop naar belangrijke wedstrijden, zoals met hoogtestages heb ik meer invloed op mijn eigen planning, en wát ik en hóe ik het graag wil hebben. Dat geeft ook meer vertrouwen in jezelf. Ik heb gewoon de juiste mensen om mij heen met bijvoorbeeld Hendrik (Werner, trainer BORA-hansgrohe, red.). De ploeg is heel relaxt, dat scheelt heel veel. Het is doelgericht, maar niet heel erg pusherig. We kijken dag per dag en hebben een plan.”

Gele trui

Kelderman schaart zichzelf niet tot de favorieten voor de dagzege in de rit tegen de klok. “Mannen als Roglic en Pogacar kunnen écht een goede tijdrit rijden. Misschien zelfs net iets beter dan ik. De echt pure tijdrijders zijn er bijna niet meer. Misschien zijn er nog drie of vier die echt specialist zijn. Mannen als Filippo Ganna, Rohan Dennis en Stefan Bissegger.”

En de gele trui? Daar is hij voorlopig nog niet mee bezig. “Dat wordt lastig”, erkent hij. “Julian Alaphilippe (tweede op acht seconden) heeft ook een goede tijdrit en ook Wout van Aert staat nog voor mij in het klassement, maar we gaan gewoon ons best doen.”