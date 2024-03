Nick Doup • zondag 3 maart 2024 om 15:45 zondag 3 maart 2024 om 15:45

Wilco Kelderman gaat Robert Gesink achterna: “Voel mij heel erg gewaardeerd in deze rol”

Interview Voor Wilco Kelderman breekt een nieuwe periode aan. De Nederlander, die in 2020 nog derde werd in de Giro d’Italia, neemt bij Visma | Lease a Bike langzaamaan afscheid van de rol als klassementskopman. Met zijn ervaring neemt hij met alle liefde de taak als helper op zich, maar voor Parijs-Nice durft Kelderman tegen WielerFlits toch klassementsambities uit te spreken.

Na een hoogtestage van drie weken op Tenerife pakte Kelderman in Galicië weer de handschoen op in koers. In O Gran Camiño was hij een van de belangrijkste helpers van Jonas Vingegaard. In twee etappes maakte hij indruk met zijn kopwerk, waardoor de Deen uiteindelijk drie etappes en het eindklassement kon winnen.

Daarnaast was er een rol weggelegd in de begeleiding van jongelingen Tijmen Graat en Menno Huising, die met het WorldTeam mee mochten. “Ik vind het superleuk om te werken met de jongens die van het Development Team overkomen. Als je ziet hoe enthousiast ze zijn, en het geeft toch een andere dynamiek. Dat is wel leuk”, vertelt hij.



‘Hoop goed klassement te rijden in Parijs-Nice’

“O Gran Camiño was echt een voorbereidingswedstrijd. Ik wilde er wat koershardheid opdoen, want in Parijs-Nice wil ik wel echt goed zijn. Ik hoop daar een goed klassement te rijden. Met Matteo Jorgenson krijg ik daar de kans voor. Daarna gaat het weer richting de Giro”, aldus Kelderman.

“Ik ga daarna vrij snel weer op hoogtestage voor drie weken, op Tenerife, en dan ga ik in principe alle drie de heuvelklassiekers rijden. Dat wordt meer in dienst”, is hij realistisch. “Ik ben niet het klassieke type. Ik kan wel mijn mannetje staan, maar ik ben niet goed genoeg om daar te winnen. Misschien rijdt Wout van Aert wel de Amstel Gold Race, dan is hij een mooie kopman.”

Met andere insteek naar de Giro

Waar Kelderman vorig jaar de Tour de France en de Vuelta a España combineerde, gaat hij dit jaar van start in de Giro d’Italia. “Cian heeft een vrije rol in het klassement, maar het grootste doel is om zoveel mogelijk etappes te winnen. Daar hebben we met Olav Kooij en Wout twee goede kopmannen voor. Zeker in de lastige etappes ga ik Wout daarin ondersteunen”, aldus Kelderman. “En als ik een kansje krijg in grote bergetappes, dan ga ik die ook wel oppakken.”

Zonder Vingegaard, Kuss en de vertrokken Primož Roglič had Kelderman ook met ambities voor het klassement kunnen uitspreken. Dat is alleen niet meer zo. “Weet je, ik wil niet zeggen dat ik die tijd heb gehad, maar het is wel… Dan moet ik echt nog een stap zetten”, weet hij. “In deze ploeg weten we wat we willen. Een top-5 voor mij is niet meer echt het doel. Ik vind het ook zo leuk om met deze insteek naar de Giro te gaan”, zegt hij.

Kelderman vindt die duidelijkheid erg fijn. “Zeker. We hebben supergoede kopmannen en dat is heel mooi om voor te rijden. De ploegsfeer is altijd goed en we gaan voor elkaar door het vuur.”

‘Voel mij als ervaren man gewaardeerd in deze rol’

De ontwikkeling van klassementsrenner naar belangrijke helper voor de grote kopmannen, dat is een weg die Robert Gesink ook ooit is ingeslagen. “Robert heeft een veel succesvollere carrière gehad, maar je kan zeggen dat de jonge jongens opkomen en zij laten zien dat ze heel goed zijn. Dan is het geen straf om daarvoor te werken.”

“Ik voel nu wel dat ik in een fase zit dat ik iemand ben die heel veel ervaring heeft en die ervaring kan overdragen aan de jonge gasten hier. Ik heb zelf zeker nog de ambitie om er alles uit te halen als die kans zich voordoet, dan wil ik die echt wel pakken. Maar het is niet dat het heel hard nodig is. Ik voel mij heel erg gewaardeerd en ik vind het mooi in de rol waarin ik nu rond rijd.”

De kans dat Kelderman twee grote rondes na elkaar gaat rijden, is klein. Vorig jaar was hij nog de uitgesproken invaller, mocht iemand wegvallen uit de Tourploeg. Dat gebeurde toen Steven Kruiswijk geblesseerd raakte. En dit jaar? “Ik sta wel reserve, maar daar gaan we niet van uit. Het is niet ideaal als ik van de Giro naar de Tour moet gaan, dus dat is niet de insteek. Daar houd ik mij niet mee bezig, want er staat nu al een sterke Tourploeg.”