Wilco Kelderman doet goede zaken in Ronde van Romandië

Sonny Colbrelli was vandaag de grote winnaar in de Ronde van Romandië, maar ook Wilco Kelderman is een tevreden man na de lastige etappe met aankomst in Saint-Imier. De renner van BORA-hansgrohe besloot zich te mengen in de eindsprint en kwam uiteindelijk als zesde over de streep.

In het algemeen klassement staat Kelderman nu negende, op slechts twaalf seconden van Rohan Dennis. “Het was geen makkelijke dag”, aldus de Nederlander. “Ik slaagde er echter wel in om in de eerste groep te blijven en reed vervolgens een goede finale. Ik probeerde nog mee te spurten, maar ik heb nu eenmaal geen sprintbenen.”

“Ik had denk ik niet beter kunnen doen dan een zesde plaats. Het is een goed resultaat. We zullen in de komende etappes proberen onze kansen te grijpen. Dan weten we ook wat we kunnen bereiken”, is de conclusie van Kelderman.

André Schulze, de ploegleider van Kelderman bij BORA-hansgrohe, spreekt van een geslaagde dag. “Ons doel was om geen tijd te verliezen met Wilco en dat is goed gelukt. De jongens reden erg goed en we zaten goed van voren. Het was een zware etappe met heel veel hoogtemeters. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn.”