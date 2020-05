Wilco Kelderman: “Denk dat het mogelijk is om dit jaar twee grote rondes te doen” maandag 11 mei 2020 om 17:05

Wilco Kelderman hoopt dat hij dit jaar twee grote rondes kan rijden. Dat vertelde de 29-jarige kopman van Team Sunweb tijdens een interview met Bureau Sport. Hij is blij met de komst van de nieuwe wielerkalender.

“Naar omstandigheden gaat het goed”, vertelt de in het Belgische Lanaken woonachtige Kelderman. “Wij kunnen hier nog gewoon buiten trainen en dat is ook wat ik het liefste doe”, geeft hij aan. “Het is balen dat de koersen niet doorgaan. Maar ikzelf en mijn familie zijn nog fit. Dat is het belangrijkste.”

“Ik sta open voor de Tour”

De Giro was dit jaar eigenlijk zijn hoofddoel. Kelderman weet nog niet of de nieuwe wielerkalender hier iets aan zal veranderen. “Ik sta voor open om de Tour te rijden. Het is even afwachten waar de ploeg mee komt”, geeft hij aan. “De ploeg is denk ik nu een nieuwe planning aan het maken. Ik weet nog niet wat mijn programma gaat zijn. Maar zoals ik het nu zie, is het wel mogelijk om twee grote rondes te doen. Ik zou dan bijvoorbeeld de Tour kunnen combineren met de Giro of de Vuelta”, oordeelt hij. “Welke van de twee dat wordt, maakt voor mij niet zoveel uit. Ik ben al blij wanneer ik weer mag koersen. Maar alles is nog onzeker. We kunnen er niet vanuit gaan dat de kalender zo blijft zoals die nu is,” voorspelt hij.

Hoewel de Giro voor een belangrijk gedeelte overlapt met de klassiekers, is hij niet bang voor een gedevalueerd deelnemersveld. “Degene die in de Giro voor het klassement rijden, gaan echt niet afstappen voor de klassiekers”, denkt Kelderman. “Er zijn altijd een stuk of tien jongens die vol voor de winst gaan. Die gaan dan niet zomaar afstappen. Al denk ik dat de spreiding van goede renners wel groter gaat zijn. Dus wellicht is er meer kans om korter te rijden.”

Kelderman is verheugd met de komst van de nieuwe kalender. “Ik was echt superblij toen ik dat schema zag”, bekent hij. “De grootste koersen staan nog gewoon op de kalender. Dat is het aller belangrijkste. Wanneer dit doorgaat, zou dat super zijn. Dan heb je drie maanden lang supermooie wedstrijden achter elkaar”, kijkt hij vooruit.