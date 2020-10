Wilco Kelderman: “Als ik constant aan het roze denk, maakt mij dat nerveuzer” maandag 12 oktober 2020 om 17:12

Wilco Kelderman legt zichzelf geen druk op in de Giro d’Italia. De kopman van Team Sunweb is na de eerste week de nummer twee van het klassement, op 30 seconden van leider João Almeida. Kelderman denkt weinig aan de roze trui. “Als ik er constant mee bezig ben, maakt me dat alleen maar nerveuzer”, zegt hij tegen de NOS.

“Ik heb nog niet veel over de roze trui nagedacht”, erkent de Nederlander, die zondag op Roccaraso van de derde naar de tweede plaats wipte in het klassement. “Tot nu toe loopt het super goed en kom ik steeds dichterbij. Ik kijk van dag tot dag en als het mogelijk is, zal ik het zeker niet laten liggen. Als ik de roze trui mee kan pakken, dan is mijn Giro sowieso al geslaagd.”

Tijdrit van zaterdag

De eerstvolgende man-tegen-man-test volgt aankomende zaterdag, als de tijdrit naar Valdobbiadene op het programma staat. Kelderman lijkt van de favorieten de beste tijdrijder. “Ik voel mij goed. En de tijdritten lopen wel lekker, dus ik kijk er met vertrouwen naar uit”, zegt hij. “Thomas is weggevallen en Yates ook, dat waren twee concurrenten. Maar de jongens die kort staan in het klassement verwacht ik wel, Nibali en Fuglsang. En Almeida heeft ook een goede tijdrit laten zien.”

Almeida werd in de openingstijdrit naar Palermo knap tweede achter Filippo Ganna, dus Kelderman is gewaarschuwd. De Nederlander weet niet of Almeida een rol kan blijven spelen in het klassement: “Het is zijn eerste grote ronde en normaal is de laatste week te lastig voor hem, maar het is super knap wat hij nu laat zien. Hij staat in ieder geval nog steeds in het roze.”

De ‘flow’ van Team Sunweb

Wat ook bleek in de eerste Giro-week: Team Sunweb beschikt in de breedte over een sterke ploeg. “We zitten in een goede flow. We zaten gisteren met acht man in een groep van 40 denk ik, dat is ook niet normaal”, lacht de kopman, die later nog wel eens profijt kan hebben van die kracht.

Ook in de Giro d’Italia is de rustdag een coronatestdag geworden. Na de positieve test van Simon Yates eerder deze week toch wel een spannend moment. “We hebben vanochtend een test gehad en ik denk dat we vanavond de uitslag hebben”, zegt Kelderman. “Ik voel mij fit en ben er niet bang voor, maar als een iemand positief is, is dat wel riskant. Je rijdt met zijn allen in een peloton, dus ik ben bang dat er misschien een paar positief gaan zijn.”