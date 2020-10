Giro 2020: Kelderman rukt op naar tweede plek, Kruijswijk uit top tien zondag 11 oktober 2020 om 16:41

Wilco Kelderman gaat als de nieuwe nummer twee van het algemeen klassement de rustdag van de Giro d’Italia in. Dankzij een sterk eindschot ging hij in Roccaraso Pello Bilbao voorbij. Steven Kruijswijk zakte juist drie plaatsen en is nu de nummer elf.

Kelderman maakte een sterke indruk in de bergetappe naar Roccaraso, waar de streep lag in het skioord Aremogna. De kopman van Team Sunweb liet zijn ploeggenoten het tempo bepalen op de slotklim en pakte in de steile laatste kilometer kostbare seconden op bijvoorbeeld João Almeida, die wel het roze behield, Pello Bilbao en VIncenzo Nibali. Daardoor schoof hij ten koste van Bilbao door naar plaats twee in het klassement, op dertig seconden van Almeida.

Kruijswijk verloor juist wat tijd op de concurrentie en zakte weg uit de top tien. De kopman van Jumbo-Visma staat na negen dagen op de elfde plek, op 1 minuut en 24 tellen van het roze.