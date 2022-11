Wielerwereld reageert geschokt op plotselinge dood Davide Rebellin

Er is een schok door de wielerwereld gegaan na het nieuws dat Davide Rebellin op 51-jarige leeftijd is overleden. De Italiaan is woensdag om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen, anderhalve maand nadat hij een punt had gezet achter zijn actieve wielercarrière. De verslagenheid is groot bij collega-wielrenners, oud-renners en ploegen, zo is te lezen op sociale media.

Alejandro Valverde is een van de eerste oud-collega’s die reageert op het nieuws. “Mijn diepste medeleven aan de familie en vrienden van Davide Rebellin. Hij was zo vele jaren een professionele collega en rivaal. Rust zacht”, aldus de Spanjaard die veel duels uitvocht met Rebellin. Philippe Gilbert stuurt drie huilende gezichtjes en UCI-president David Lappartient deelt zijn medeleven met de naasten van Rebellin.

Mi más sentido pésame a familiares y amigos de Davide Rebellin, compañero de profesión y rival durante tantos años. DEP. https://t.co/5ZSlN9nwKv — alejandro valverde (@alejanvalverde) November 30, 2022

I can not believe it; Davide Rebellin was still with us Sunday night in Monaco for the @BEKINGevents and even celebrated for his long career at the Gala Dinner. All my prayers are going for him to support his family, friends and colleagues. Rest in Peace Campione pic.twitter.com/jeSmkV1VLU — John Lelangue (@johnlelangue) November 30, 2022

😭😭😭 — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) November 30, 2022

Tragic news to hear of the sudden death of former Italian professional cyclist, Davide Rebellin. My thoughts are with his close ones during this difficult period. pic.twitter.com/V3I9yjw8tz — David Lappartient (@DLappartient) November 30, 2022

O no, what sad news. 😢 RIP Davide. Lots of strength for all his beloved ones. 🙏 https://t.co/h56oXZRNk9 — Richard Plugge (@RichardPlugge) November 30, 2022

Rest In Peace Davide , I will remember you kindness and your passion for the sport we all love . Condolences and strength to his love ones. #DavideRebellin — Axel Merckx (@axelmerckx) November 30, 2022

Tragic news from Italy. Everybody should safely return home from a bike ride. #DavideRebellin Wishing his dear ones a lot of strength. https://t.co/3jrRJoCWZC — Koos Moerenhout (@kmoerenhout) November 30, 2022

RIP Davide. — Jonathan Vaughters (@Vaughters) November 30, 2022

Our condolences go to the family and friends of Davide Rebellin, who tragically died doing what he loved. — UEC_cycling (@UEC_cycling) November 30, 2022

We are deeply shocked by the sad news that Davide Rebellin has passed away. Our thoughts are with the bereaved families and the (Italian) cycling peloton. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) November 30, 2022

RIP Davide Rebellin.

Our thoughts are with Davide's loved ones on this tragic occasion. pic.twitter.com/oDYL7YEGB5 — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) November 30, 2022

È con grande tristezza che abbiamo scoperto la morte accidentale del nostro ex corridore Davide Rebellin. La sua eccezionale longevità era la prova della sua passione unica per il nostro sport. Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia Rebellin. — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) November 30, 2022

David Rebellin was verliefd op zijn fiets. Hij fietste op zijn 50e nog altijd rond als een prof en werd een paar maanden geleden zelfs nog 39e op het WK gravel. Vandaag is hij op training gegrepen door een vrachtwagen en helaas overleden. RIP Davide Rebellin. — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) November 30, 2022

Terrible news. Davide Rebellin passed away today after being hit by a truck while training. Just a couple of months ago, we were talking about his post-racing career and now this… Devastating. RIP Davide. 💔 https://t.co/YW0jdrFm6K — Mihai Simion (@faustocoppi60) November 30, 2022

RIP Davide Rebellin, our sincere condolences to friends and family… #lifeisntalwaysfair — TheRidersUnion (@TheRidersUnion) November 30, 2022

Today is one of those days of infinite sadness for those of us who love cycling. Davide lived for cycling. Today we all lose a piece of our heart. Today, the only Maglia Rosa we want to celebrate is this one. pic.twitter.com/w8XRRVSKnl — Giro d'Italia (@giroditalia) November 30, 2022

Nous apprenons avec tristesse le décès de Davide Rebellin, triple vainqueur de la #FlecheWallonne en 2004, 2007 et 2009. Condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/r1SgvOzELC — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) November 30, 2022

🖤 Ciao Davide. Riposa in pace pic.twitter.com/fgTwfxyIOZ — La Vuelta (@lavuelta) November 30, 2022