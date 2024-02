Wielerwereld onder de indruk van crosskoning Mathieu van der Poel: “Vliegend tapijt”

Tábor, Bogense, Dübendorf, Oostende, Hoogerheide en opnieuw Tábor. Mathieu van der Poel is nog altijd ‘maar’ 29 jaar, maar staat na zondag al op zes elitewereldtitels in het veld. Op sociale media komen heel wat bekende wielerfiguren superlatieven tekort om de prestatie van MVDP te omschrijven. WielerFlits bundelt enkele van de mooiste reacties.

Voor de start kon hij eigenlijk al niet verliezen, maar Mathieu van der Poel bleek op het moment suprême ook over de juiste benen te beschikken. De Nederlander reed in de eerste ronde weg bij de concurrentie, breidde zijn voorsprong stelselmatig uit en kwam na een uur cross solo over de streep in Tábor. Goed voor elitewereldtitel nummer zes in het veld. Een sterke Joris Nieuwenhuis werd tweede, voor Michael Vanthourenhout.

Voor Van der Poel is het dus zijn zesde wereldtitel op negen deelnames, waardoor hij nu echt zicht heeft op het record van Erik De Vlaeminck. De in 2015 overleden broer van Roger De Vlaeminck werd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw maar liefst zeven keer wereldkampioen in het veld, een record. Voor nu toch, want Van der Poel kan in de (nabije) toekomst de lat nog wat hoger leggen.

Van der Poel blikte op zijn Instagram-pagina nog even terug op zijn zoveelste gewonnen WK-race, met als bijschrift ‘job done’. Onder meer collega-wielrenners Remco Evenepoel, Jasper Stuyven, Robbie McEwen, Alberto Contador en Heinrich Haussler reageerden. “Gefeliciteerd broeder”, schreef Evenepoel. “Koning van de koers”, is McEwen vol lof. “Groots, proficiat vriend”, reageert Contador. Een andere leuke reactie kwam van ex-prof Roy Sentjens. “Vliegend tapijt #nekmatje.”

Ook op X zien we de nodige felicitaties.

The 2024 UCI Cyclo-cross World Championships came to an end this afternoon in Tábor.

Special congratulations to Mathieu van der Poel for securing his sixth UCI World Champion title, and to Zdenek Štybar for racing his last UCI World Championships in front of an incredible home… pic.twitter.com/0afx2E8WOJ

— David Lappartient (@DLappartient) February 4, 2024