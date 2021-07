Wielerwereld feliciteert Fabio Jakobsen met eerste zege sinds comeback

De etappezege van Fabio Jakobsen in de Tour de Wallonie heeft de wielerwereld niet onberoerd gelaten. Verschillende renners en oud-renners schreven al een berichtje op social media om de sprinter van Deceuninck-Quick-Step te feliciteren.

Vooral een tekst van Florian Sénéchal springt in het oog. De Franse renner was een jaar geleden in de Ronde van Polen de eerste om te helpen na de vreselijke val van zijn ploeggenoot Jakobsen. “Een jaar geleden hielp ik Fabio om in leven te blijven. Vandaag hielp ik hem te winnen. Ik voel mij trots en mijn respect gaat uit naar hem en zijn familie.”

Onder anderen Mike Teunissen en Giovanni Visconti en ook oud-renners Erik Breukink en Danny Nelissen lieten eveneens van zich horen. “Heel blij voor Fabio Jakobsen om hem weer te zien winnen in Wallonië. Heel erg verdiend”, schreef Teunissen. “Gisteren wint Dylan Groenewegen in Wallonië, vandaag is het Jakobsen. Schitterend”, stuurde Breukink.

🇫🇷 Il y a 1 an j’ai aidé @FabioJakobsen à rester en vie.

Aujourd’hui je l’ai aidé à gagner.

J’éprouve de la fierté et du respect pour lui et sa famille. 🇬🇧 A year ago I helped Fabio to stay alive.

Today I helped him win.

I feel proud and send my respects to him & his family https://t.co/7KluDNjsFi — Florian Senechal-Staelens (@flosenech) July 21, 2021

Also really happy for @FabioJakobsen, seeing him winning again in Wallonie, so well deserved!💪🏼👏🏼 https://t.co/T9vqbCOAvl — Mike Teunissen (@MikeTeunissen) July 21, 2021

Gisteren wint @GroenewegenD rit in Wallonie . Vandaag is het @FabioJakobsen ! Schitterend 💪🎉. #TourDeWallonie — Erik Breukink (@BreukEB) July 21, 2021

We are happy to see that our 2️⃣-time winner @FabioJakobsen 🇳🇱 can put his hands in the air for the first time since making his return to cycling 3 months ago 🤩 #SP pic.twitter.com/vuhLOjUyj4 — Scheldeprijs (@Scheldeprijs) July 21, 2021