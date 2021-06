Wielertransfers 2022: Van Lerberghe, Bouchard

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij. Met vandaag nieuws over onder anderen Bert Van Lerberghe en Geoffrey Bouchard.

Bert Van Lerberghe

Dat Deceuninck-Quick-Step door zou gaan met Bert Van Lerberghe hing al even in de lucht. Nu is de handtekening ook daadwerkelijk onder het nieuwe contract gezet. De 28-jarige Belg blijft daardoor twee jaar langer bij de formatie van Patrick Lefevere, tot het eind van 2023.

“Bert is een heel sterke renner en heeft al vaak fantastisch werk geleverd”, vertelt ploegbaas Lefevere. “Met hem hebben een ook een goede renner voor in de lead-outs, maar hij kan ook zelf voor goede resultaten gaan als dat nodig is. Hij wil ook graag bijleren en zijn vaardigheden blijven verbeteren.”

Van Lerberghe komt sinds 2020 uit voor Deceuninck-Quick-Step, nadat hij de overstap maakte van Cofidis. In 2015 had hij zijn profdebuut gemaakt voor Topsport Vlaanderen-Baloise.

Geoffrey Bouchard

AG2R Citroën heeft het contract van Geoffrey Bouchard opengebroken en verlengd. De 29-jarige klimmer komt ook in 2022 en 2023 uit voor de Franse WorldTour-formatie. Bouchard behaalde eerder dit seizoen een groot succes in de Giro d’Italia door er de bergtrui te winnen. Twee seizoenen wist hij ook al bergkoning te worden in de Vuelta a España.

Bouchard, die nog altijd wacht op zijn eerste profzege, is bezig aan zijn derde volledige seizoen in dienst van AG2R La Mondiale, waar hij in 2018 als stagiair kennismaakte met de gang van zaken op het hoogste niveau.