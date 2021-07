Wielertransfers 2022: Anniina Ahtosalo, Sven Erik Bystrøm

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij. Met vandaag nieuws over onder anderen de nieuwe vrouwenploeg van Uno-X.

Vrouwenploeg Uno-X

Dat Uno-X, de formatie van Jens Haugland, komend jaar uitbreidt met een vrouwenprofploeg, was al even bekend. Inmiddels heeft het team, waar oud-wielerprof Lars Ytting Bak aan het roer staat, zijn eerste aanwinst bekendgemaakt. Anniina Ahtosalo tekende namelijk haar eerste profcontract. De pas 17-jarige Finse zette haar handtekening onder een verbintenis die haar tot eind 2024 aan de Noorse ploeg bindt.

Ahtosalo staat te boek als een veelzijdige renster, die naast de weg ook haar sporen heeft liggen in het veldrijden, mountainbiken, baanwielrennen en zelfs het cross-country skiën. Ze won eerder dit seizoen de Trofeo Binda voor junioren. “Anniina is een groot talent in het vrouwenwielrennen. Ze liet haar mogelijkheden al zien door dit seizoen de Trofeo Binda te winnen en we geloven dat er nog veel meer zit aan te komen”, aldus Bak.

Sven Erik Bystrøm

Volgens de Noorse wielerjournalist Jarle Fredagsvik krijgt Alexander Kristoff volgend seizoen bij Intermarché-Wanty-Gobert het gezelschap van een landgenoot. Sven Erik Bystrøm, die net als Kristoff nu nog uitkomt voor UAE Emirates, heeft volgens Fredagsvik gekozen voor een nieuw avontuur bij de ploeg van onder meer Jan Bakelants, Taco van der Hoorn en Louis Meintjes.

De 29-jarige Bystrøm, die momenteel herstellende is van zes gebroken ruggenwervels, koerst al sinds 2018 voor UAE Emirates. Daarvoor kwam hij meerdere jaren uit voor Team Katusha. De beloftenwereldkampioen van Bergen moet bij zijn nieuwe ploeg een belangrijke rol vervullen voor Kristoff. Die laatste moet bij Intermarché-Wanty-Gobert de kopman worden voor de sprints en de klassiekers.