Wielertransfers 2022: Aleksandr Vlasov, Lorenzo Fortunato

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij. Met vandaag nieuws over onder andere Aleksandr Vlasov en Lorenzo Fortunato.

Vorig jaar gingen er geruchten dat Aleksandr Vlasov op weg zou zijn naar INEOS Grenadiers, maar die zijn niet helemaal uitgekomen. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft de Rus namelijk een contract getekend bij BORA-hansgrohe. De Italiaanse krant begrijpt dat het om een driejarige contract zou gaan.

#mercatorumours one week left to @LeTour start: several sources confirmed the move of @ale_vlasov (now with @AstanaPremTech ) to @BORAhansgrohe from 2022. @Gazzetta_it understands that there is on the table a three year deal with the german team

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) June 19, 2021