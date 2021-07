Wielertransfers 2022: AG2R Citroën

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij voor het wielerjaar 2022. Met vandaag nieuws over AG2R Citroën.

AG2R Citroën

AG2R Citroën geeft drie Franse stagiairs uit de opleidingsploeg de kans om vanaf 1 augustus aan het leven van een profwielrenner te ruiken. Het gaat om Thomas Delphis (22), Paul Lapeira (21) en Valentin Retailleau (21).

Lapeira is al verzekerd van een tweejarig contract als neoprof bij AG2R Citroën, maar mag bij het WorldTeam alvast enkele maanden warmdraaien. De 21-jarige renner was dit jaar al derde op het Frans kampioenschap voor amateurs en winnaar van de Italiaanse beloftenkoers Trofeo Città di San Vendemiano.

Delphis is de oudste en werd in 2020 in de U23-categorie Frans kampioen tijdrijden. Retailleau is de derde naam die vanaf 1 augustus als stagiair bij de Franse ploeg aan de slag gaat. De 21-jarige renner was dit seizoen onder meer derde op het regionale kampioenschap van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.