Wielertransfers 2021: Tesfatsion, Israel Start-Up Nation, Laas, EOLO-Kometa

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Natnael Tesfatsion

Androni Giocattoli-Sidermec is definitief rond met Natnael Tesfatsion. De 21-jarige Eritreeër staat te boek als een beloftevolle wielrenner en won dit jaar de Tour du Rwanda. Ook werd hij tweede in La Tropicale Amissa Bongo. Tesfatsion tekent voor twee seizoenen bij de ploeg van manager Gianni Savio.

Israel Start-Up Nation

Guy Niv (26), Guy Sagiv (25), Omer Goldstein (24) en Itamar Einhorn (23) zijn ook in 2021 te bewonderen in het tenue van Israel Start-Up Nation. De vier renners vormen de Israëlische basis van de ploeg. Einhorn zorgde dit jaar voor een stukje geschiedenis door als eerste Israëliër een koers in Europa te winnen.

De rappe Einhorn was de beste in de openingsetappe van de Course Cycliste de Solidarnosc, een 2.2-wedstrijd in Polen. De 23-jarige renner werd ook knap negende in de Scheldeprijs en wist in verschillende rittenkoersen naar top 10-noteringen te sprinten. Niv was dit jaar dan weer de eerste renner uit Israël die aan de start stond van de Tour de France. Niv wist de ronde ook netjes uit te rijden.

Martin Laas

BORA-hansgrohe en Martin Laas zijn het eens geworden over een contractverlenging voor één seizoen. De snelle Est moet volgend jaar een nog belangrijkere rol gaan vertolken in de sprinttreintjes van Pascal Ackermann. De 27-jarige Laas mocht in 2020 zelf ook nog een paar keer sprinten voor de overwinning en won twee etappes in de Ronde van Slowakije.

EOLO-Kometa

Kometa Xstra, de Spaanse continental die in 2021 onder de naam EOLO-Kometa toetreedt tot het pro-continentale circuit, heeft nog eens twee nieuwkomers gepresenteerd. Het gaat om de Britten John Archibald en Mark Christian. De 30-jarige Archibald maakt vooral furore als baanwielrenner, maar staat eveneens te boek als een goede tijdrijder.

Zo werd hij vorig jaar nog tweede op het Brits kampioenschap tijdrijden, op amper zes seconden van Alex Dowsett, en eindigde hij als veertiende op het WK tijdrijden in Yorkshire. De eveneens 30-jarige Christian reed in het verleden enkele jaren voor het ProContinentale Acqua Blue Sport en staat te boek als een degelijke klimmer.

Caja Rural-Seguros RGA

De Spaanse formatie is druk bezig om aflopende contracten te verlengen. Julen Amézqueta, Jon Irisarri, Álvaro Cuadros en Joel Nicolau zijn vandaag aan de beurt. Afgelopen dinsdag tekenden Jon Aberasturi, Aritz Bagües, David González en Héctor Sáez al bij voor één seizoen.

Henri Vandenabeele

Henri Vandenabeele (20) zal de komende seizoenen uitkomen voor Team Sunweb. De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar is vandaag definitief beklonken. Vandenabeele begint in 2021 bij de opleidingsploeg, om in 2022 door te stromen naar de WorldTour-formatie. De West-Vlaamse klimmer werd afgelopen zomer tweede in de Giro d’Italia U23 en de Ronde de l’Isard.

Lars Bak

Nee, de sterke Deen heeft niet besloten om zijn comeback te maken als wielrenner. De 40-jarige Bak zal vanaf volgend jaar de sportieve lijnen uitzetten bij de vrouwenploeg van Uno-X. De Deense formatie heeft al langere tijd een mannenploeg, maar zet nu dus ook in op het vrouwenwielrennen. Bak is op sportief vlak de eindverantwoordelijke.

Mitchelton-Scott

De Australische WorldTour-ploeg heeft de aflopende contracten van Brent Bookwalter en Tsgabu Grmay verlengd tot eind 2021. Beide renners maken zich dus op voor een derde seizoen in Australische loondienst. De 36-jarige Bookwalter wordt gezien als een gewaardeerde knecht, net als de zeven jaar jongere Grmay.

“Brent is een ervaren rot en erg belangrijk voor de jonge renners binnen de ploeg. Hij is nog altijd bijzonder ambitieus voor zichzelf en als werker voor onze kopmannen. Tsgabu is erg gedreven en is een echte teamplayer. Hij geeft altijd 110% vanaf het moment dat hij een rugnummer opspeldt”, zo laat ploegleider Matthew White weten.