Wielertransfers 2021: Sport Vlaanderen-Baloise

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Sport Vlaanderen-Baloise

Sport Vlaanderen-Baloise heeft zich versterkt met Ruben Apers. De 22-jarige Vlaming komt over van Lotto Soudal U23. Apers werd dit seizoen 10e en 11e in twee sterk bezette Poolse rittenkoersen, terwijl hij ook 18e werd in Parijs-Tours U23.

Apers is de zesde aanwinst van Sport Vlaanderen-Baloise. Eerder gingen Rune Herregodts, Arne Marit, Jens Reynders, Ward Vanhoof en Alex Colman hem voor.