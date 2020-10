Wielertransfers 2021: Riabushenko, Van Melsen, Degand, Bardiani-CSF

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Aleksandr Riabushenko

UAE Emirates heeft het aflopende contract van Aleksandr Riabushenko verlengd. De 25-jarige coureur uit Wit-Rusland rijdt daardoor in 2021 ook in de WorldTour, bevestigt een woordvoerder van de ploeg bij Peloton.by. Riabushenko won vorig seizoen nog de Coppa Agostoni en werd dit daar derde in de Coppa Sabatini. Momenteel is de Europese beloftenkampioen van 2016 actief in de Vuelta a España.

Circus-Wanty Gobert

Kevin Van Melsen is verheugd om te melden dat hij ook volgend jaar uitkomt voor Circus-Wanty Gobert. De 33-jarige Waal vertelt tegen La Dernière Heure dat hij bij de Belgische formatie blijft en dus mee de stap maakt naar de WorldTour. Het contract van Van Melsen bij de ploeg van Hilaire Van der Schueren liep na dit seizoen af.

Voor Thomas Degand (34) is het avontuur bij Circus-Wanty Gobert afgelopen na dit jaar. De ervaren coureur reed sinds 2016 bij het ProTeam, maar zijn contract wordt niet verlengd, meldt La Dernière Heure. De laatste koers voor Degand in het ploegtenue was Luik-Bastenaken-Luik. Die koers reed hij niet uit.

Hitec Products

De vrouwenploeg van Hitec Products heeft de kern voor 2021 rond. Thuisrijdsters Ingvild Gaskjenn, Pernille Feldmann, Amalie Lutro en Silje Mathisen uit Noorwegen hebben hun contract allemaal verlengd, evenals de Duitse Mieke Kröger. Daarnaast is de komst van Martine Gjøs, Ann Helen Olsen, Anne Dorthe Ysland en Caroline Andersson bevestigd door ploegmanager Karl Lima.

Update – Bardiani-CSF-Faizanè

Umberto Marengo (28) en Andrea Garosio (26) rijden volgend jaar allebei voor Bardiani-CSF-Faizanè. Beide Italianen maken een binnenlandse transfer, ze komen over van Vini Zabù-KTM.

Marengo wist vorig jaar verrassend een rit in de Tour of Utah te winnen. Hij hoopt zichzelf in 2021 bergop te verbeteren en succes te kunnen boeken in sprints van een kleine groep. Daarnaast wil hij voor het eerst starten in de Giro d’Italia. Garosio reed twee seizoenen geleden nog bij Bahrain Merida, in dat jaar behaalde de klimmer ereplaatsen in de Coppa Agostoni en de Giro dell’Emilia.