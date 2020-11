Wielertransfers 2021: Movistar, Androni Giocattoli-Sidermec, Romain Cardis

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Movistar

Gonzalo Serrano staat nadrukkelijk op de radar van Movistar. Volgens Diario de Navarra wil de WorldTour-ploeg de renner overnemen van Caja Rural-Seguros RGA, alleen heeft Serrano nog een doorlopend contract bij het ProTeam.

Mocht Movistar hem over willen nemen, dan zal het team van Eusebio Unzué zijn contract af moeten kopen. De 26-jarige coureur won begin dit jaar de tweede etappe van de Ruta del Sol. Momenteel rijdt hij de Vuelta a España namens Caja Rural.

Androni Giocattoli-Sidermec

Gianni Savio heeft Filippo Conca vrijgegeven. Dat meldt hij aan BiciSport. Het Italiaanse talent had al een contract voor 2021 getekend bij Androni Giocattoli-Sidermec, maar in september maakte Lotto Soudal bekend dat zij Conca hadden aangetrokken. Tot woede van Androni-ploegbaas Savio.

Volgens Savio is de zaak nu geschikt, waardoor Conca ‘gewoon’ naar Lotto Soudal kan volgend jaar. Androni Giocattoli-Sidermec (dat in 2021 verder gaat zonder hoofdsponsor Androni) heeft snel de knop omgezet. Volgens Savio worden volgende week drie nieuwkomers aangekondigd.

Romain Cardis

Total Direct Energie neemt na dit seizoen afscheid van Romain Cardis. De 28-jarige Fransman doet een stapje terug en sluit zich aan bij het continentale St Michel-Auber 93. Cardis kwam sinds 2016 uit voor Direct Energie. Zijn enige profzege behaalde de sprinter in 2018, toen hij een rit in de Ronde van Wallonië wist te winnen. Dit jaar werd Cardis nog tweede in de GP d’Isbergues achter Nacer Bouhanni.