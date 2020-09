Androni verbaasd over transfer Conca naar Lotto Soudal: “Hij heeft al een contract bij ons” zaterdag 12 september 2020 om 12:08

De transfer van Filippo Conca naar Lotto Soudal, die maandag werd aangekondigd, krijgt mogelijk nog een staartje. Androni Giocattoli-Sidermec is namelijk verrast over het nieuws, omdat de jonge renner al een geldig contract bij het Italiaanse ProTeam zou hebben getekend.

Lotto Soudal maakte maandag de komst bekend van Conca (21), die in de toonaangevende Giro d’Italia U23 beslag had gelegd op de vijfde plaats in het klassement. De getalenteerde klimmer van Biesse Arvedi maakt deel uit van een groter verjongingsplan van de Belgische ploeg, liet teammanager John Lelangue weten in een persbericht. “Filippo is meer dan een goede renner. Hij heeft absoluut de juiste ingesteldheid.”

Bij Androni Giocattoli-Sidermec werd echter verrast gereageerd. “We zijn op de hoogte van deze situatie en zijn erg verbaasd. De renner had, in 2019 al, een tweejarig contract bij ons getekend, dat vanaf het seizoen 2021 zou ingaan”, liet ploegbaas Gianni Savio daags na het nieuws weten. Het team verwijst naar het persbericht dat eind juni vorig jaar was rondgestuurd, waarin de komst van Conca werd aangekondigd.

Winterstage

Ook meldde de ploeg dat Conca zich in interviews in december nog lovend over zijn nieuwe ploeg had uitgelaten en dat hij de winterstage van het team in Benidorm had bijgewoond, waar hij ook had deelgenomen aan de trainingen. “De renner was een verbintenis met ons aangegaan en wij met hem. We begrijpen op dit moment niet hoe het mogelijk is dat hij een ander contract heeft ondertekend.” Androni heeft de zaak voorgelegd aan het advocatenkantoor Rödl & Partner.

‘Gianni Savio spreekt niet de waarheid’ Volgens Manuel Quinziato, manager van Conca, spreekt Savio niet de waarheid. In een statement laat hij weten: “Hoewel ik ervan overtuigd ben dat de media hiervoor niet de juiste plaats is, ben ik door het persbericht van Androni Giocattoli-Sidermec gedwongen een standpunt in te nemen om mijn cliënt Filippo Conca te verdedigen. Eerst wil ik verduidelijken dat wat Savio zei, dat hij nu pas afwist van Filippo’s transfer naar Lotto Soudal, absoluut niet waar is.” Volgens Quinziato was het contract van Conca een maand geleden beëindigd. “Door een officieel bericht, dat ook naar de UCI is gestuurd, waarin en de ploeg op de hoogte werd gesteld van het lichten van een optie in het contract, een overeenkomst trouwens die was opgesteld door Androni Giocattoli zelf. De brief volgde uiteraard op tal van persoonlijke gesprekken, met de teammanager en andere verantwoordelijken in het team, waarin de beweegredenen waren toegelicht.” “Bovendien zijn de redenen die tot deze stap hebben geleid, waarvan de ploeg zich bewust is, toe te schrijven aan het team. Hoewel ik het niet gepast vind om die openbaar te maken, las ik met nog meer verbazing de uitspraken van de heer Gianni Savio”, aldus Quinziato.