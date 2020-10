Wielertransfers 2021: Luis Angel Maté, Alan Boileau, Josu Etxeberria

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Luis Angel Maté

De ervaren Luis Angel Maté zal volgend jaar niet meer te bewonderen zijn in het tenue van Cofidis. De Spaanse renner kijkt met plezier terug op zijn tijd bij de Franse formatie. “Maar ik voel dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging. Ik zal in 2021 waarschijnlijk voor een andere ploeg koersen”, aldus Maté.

De 36-jarige rasaanvaller hoopt zo snel mogelijk met nieuws te komen. Zijn carrière begon in 2008 in het shirt van Andalucia-Caja Sur. Na twee dienstjaren bij Androni Giocattoli tekende Maté eind 2010 zijn eerste contract bij het Franse Cofidis, maar na tien seizoenen hoopt de renner bij een nieuwe ploeg andere lucht op te snuiven.

Maté was in zijn profloopbaan succesvol in de Tour de San Luis en de Route du Sud. Ook droeg hij in de Vuelta a España heel wat dagen de bergtrui.

Alain Boileau

B&B Hotels-Vital Concept heeft zich versterkt met de beloftevolle Alan Boileau, die zich vanaf 2021 wielerprof mag noemen. De 21-jarige Fransman heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract. Boileau staat te boek als een beloftevolle klimmer en werd eind september nog vierde in de Ronde de l’Isard.

Het is ook meteen de eerste aanwinst van B&B Hotels-Vital Concept voor 2021. De Franse formatie heeft al wel afscheid genomen van enkele renners.

Justin Mottier

Een van die coureurs is Justin Mottier. De 27-jarige renner heeft volgens Le Télégramme te horen gekregen dat er geen plek meer is bij B&B Hotels-Vital Concept. Mottier maakte in 2018 zijn debuut voor Vital Concept en werd dat jaar knap derde in de Route Adélie de Vitré, maar wist verder weinig indruk te maken.

Mottier reed dit seizoen de wat kleinere wedstrijden, met een 84e plaats op het Frans kampioenschap als voorlopige ‘hoogtepunt.’

Josu Etxeberria

Josu Etxeberria mag zich de komende jaren bewijzen als prof bij Caja Rural-Seguros RGA, na het ondertekenen van een tweejarig contract. Etxeberria kwam de voorbije seizoenen uit voor de opleidingsploeg van Caja Rural en boekte mooie successen in vooraanstaande koersen als de Vuelta a Zamora.

De piepjonge Spanjaard mocht als stagiair al ruiken aan het grote werk. Hij reed in de maand september drie Italiaanse semiklassiekers met de Giro della Toscana, Coppa Sabatini en de Giro dell’Appennino, maar gaf telkens vroegtijdig op.

Romain Le Roux

We eindigen deze transferrubriek met de status van Romain Le Roux. De 28-jarige Fransman komt nu nog uit voor Arkéa-Samsic, maar zal op zoek moeten naar een nieuwe werkgever voor 2021. “Ik wil niet op een dergelijke manier stoppen”, zo laat Le Roux weten aan Le Télégramme.

Le Roux is bezig aan zijn derde seizoen voor Arkéa-Samsic, daarvoor kwam hij uit voor legerformatie Armée de Terre.